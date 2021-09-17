رُعب الصهاينة.. الجيش (الذي لا يُقهر) يشكل وحدة خاصة لمواجهة توغل مباغت لقوات من حزب الله في منطقة الجليل
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جرينتش+2 12:53
هام جداً.. انتكاسة إسرائيل في حرب 1973 سببها العفن في الجيش، والاستخفاف بالمقاتل العربي
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