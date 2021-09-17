فريق الوحدات يتخطى السلط وينفرد بصدارة دوري المحترفين

فاز فريق الوحدات على نظيره السلط، امس الخميس، بهدف دون مقابل في المباراة التي اقيمت مساء امس على ملعب الأمير حسين في السلط.

واقيمت المباراة لحساب الجولة 17 من دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب الوحدات محمود زعتره في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الوحدات رصيده إلى 39 نقطة منفردا بصدارة الدوري، في حين تجمد رصيد السلط عند 32 نقطة في المركز الثالث.

يذكر أن فريق السلط سيغادر إلى الكويت اليوم استعدادا لمواجهة نادي الكويت الكويتي يوم الثلاثاء الـ 21 من الشهر الحالي ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

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