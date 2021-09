اللهم حقق توقعاته.. ترامب يعلن ان أمريكا أصبحت “أضحوكة” العالم، ويتوقع زوالها خلال ثلاث سنوات/ فيديو

توقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن يكون مصير الولايات المتحدة الأمريكية إلى زوال خلال 3 سنوات من الآن.

كما ألمح ترامب، في مداخلة هاتفية مع السكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض، شون سبايسر، على شبكة “نيوز ماكس” الإعلامية المحافظة، يوم الثلاثاء الماضي، أنه قد يترشح لمنصب الرئاسة في عام 2024، أي بعد 3 سنوات.

وأكد ترامب في المقابلة: “بلادنا انحدرت بالفعل خلال الأشهر الثمانية الماضية كما لم يشهد أحد من قبل”، وزعم أن أمريكا ستنتهي، دون تقديم دليل على هذا.

وقال: “لن يتبقى لنا بلد، لقد تم تزوير الانتخابات في 2020، ولن يتبقى لنا بلد خلال ثلاث سنوات”.

كما وصف الرئيس الأمريكي السابق وضع أمريكا الحالي بـ”الأضحوكة”.

وكان لدى مقدم الشبكة، شون سبايسر، سؤال أخير لترامب، وهو متى قد يعلن عن خططه رسميا بشأن خوض انتخابات الرئاسة عام 2024، ولكن ترامب تجنب الرد بشكل مباشر، لكنه وعده بأنه سيكون سعيدا بقراره.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، صرح الأسبوع الماضي أن أمريكا “وصلت إلى مرحلة ليس لدينا فيها خيار سوى أن نترشح للرئاسة مرة أخرى”.

وقال في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية: “لا أعتقد أنه سيكون لدينا خيار، إن ما يحدث حاليا هو أمر مخز”.

وتابع ترامب واصفا قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب القوات العسكرية الأمريكية من أفغانستان، بأنه “أكبر إحراج في تاريخ بلادنا، خصوصا عندما تنظر إلى أفغانستان وما حدث، والموت من دون سبب وبدون سبب”،

وأشار إلى أن آباء العسكريين يرغبون في التحدث معه وليس مع بايدن، لافتا إلى أنهم مدمرين نفسيا مما حدث لأبنائهم في أفغانستان.

وواصل دونالد ترامب في حديثه لـ”فوكس نيوز”: “لقد وصلنا إلى نقطة ليس لدينا فيها خيار آخر”.

كما انتقد ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووصفه بأنه “شخص غير كفء كزعيم لبلدنا”، ووصف إدارته بأنها “مثيرة للانقسام”.

وأوضح: “لقد استمرت إدارة بايدن في إخبار الجميع كيف يرغبون في وحدة الشعب الأمريكي، إنهم لا يدعون للوحدة، ولكنهم مثيرين للانقسام جدا”.

ولم يصدر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حتى الآن إعلانا رسميا عن خططه بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024.

this guy's 2024 campaign is going to be so bleak pic.twitter.com/hH6PYZtNBi

— Aaron Rupar (@atrupar) September 14, 2021