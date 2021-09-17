“العمل الإسلامي “: تكرار حوادث الأخطاء الطبية يعكس تراجع ‏القطاع الصحي

وصل “المجد” البيان التالي الصادر ، اليوم الجمعة، عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي..

**تابع الحزب ببالغ الحزب والأسى الانباء عن وفاة طفلة في الخامسة من عمرها في مستشفى البشير نتيجة خطأ طبي، وما تبع ذلك من ‏أنباء عن وفاة طفلة أخرى في إحدى مستشفيات محافظة إربد نتيجة خطأ طبي مماثل، مما يعكس تفاقم حالة التراجع التي يشهدها ‏القطاع الصحي نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في النهوض بهذا القطاع، الأمر الذي يدفع كلفته الوطن والمواطن.‏

إن الحزب إذ يتقدم بالتعازي لذوي الطفلتين، فإنه يطالب الحكومة بمحاسبة المتورطين فيما جرى من تقصير وإهمال في كلا ‏الحادثتين، وإحالتهم للقضاء، كما يطالب الحزب وزير الصحة بتحمل مسؤولياته تجاه هذا التقصير، واتخاذ الإجراءات اللازمة ‏لضمان عدم تكرار ما يجري من حوادث يدفع ثمنها المواطنون ممن يبحثون عن العلاج الآمن الذي كفله لهم الدستور، ومما يسيء ‏لصورة الأردن الذي ظل لعقود في مقدمة دول المنطقة من حيث تطور المنظومة الصحية فيه.

ويتساءل الحزب في هذا الصدد عن أسباب عدم تفعيل العمل بقانون المساءلة الطبية من قبل وزارة الصحة الذي جرى إقراره عام ٢٠١٨، واستمرار حالة التردي ‏التي تعاني منها العديد من المستشفيات الحكومية وضعف منظومة القطاع الصحي، بما يعيد للأذهان حوادث أليمة مر بها الأردنيون خلال الفترة الماضية، مما يؤكد ‏على فشل نهج ترحيل الأزمات من قبل الحكومة بدلاً من معالجتها بشكل جذري، مما يتطلب وضع رؤية وطنية شاملة يقوم ‏عليها نخبة من الكفاءات الأردنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصحية، لتجاوز هذه المحنة ‏والوصول بالأردن إلى بر الأمان‎.‎