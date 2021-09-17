رُعب الصهاينة.. الجيش (الذي لا يُقهر) يشكل وحدة خاصة لمواجهة توغل مباغت لقوات من حزب الله في منطقة الجليل
أهم العناوين
جرينتش+2 12:52
ابرزها حرق امرأتين.. جردة حساب مؤسفة لحوادث الاسبوع الماضي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني