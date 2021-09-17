أبعاد زيارة الرئيس الأسد إلى موسكو

رُعب الصهاينة.. الجيش (الذي لا يُقهر) يشكل وحدة خاصة لمواجهة توغل مباغت لقوات من حزب الله في منطقة الجليل
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