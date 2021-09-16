ضبط اعتداءين على المياه في الأغوار والجيزة

أسفرت حملة، تنفذها أجهزة وطواقم وزارة المياه والري / سلطة المياه، بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة ووحدة الرقابة الداخلية ومديرية الأحواض المائية، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، عن ضبط بئر مخالفة في الأغوار.

وفد جرى ذلك بإسناد من مديرية الأمن العام مرتبات الأمن الوقائي / المشارع وقوات الدرك / درك الشمال 15 والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.

كما جرى ضبط تمديد خطوط رئيسية من بئر مياه لتزويد مياه بطريقة مخالفة لمزارع وبرك في منطقة الجيزة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب. وجرت إزالة الاعتداءات وتصويب الوضع وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعتين.

وشددت الوزارة/ سلطة المياه أنها لن تتهاون في القيام بواجبها، وأثنت على جهود وتعاون وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية والمواطنين، مؤكدة أن إجراءاتها مستمرة في عدد من مناطق المملكة لإحكام السيطرة على مصادر المياه كافة بكل حزم وفاعلية.