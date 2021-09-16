صدور عدد أيلول من مجلة “الإصلاح” الثقافية بالداخل الفلسطيني

وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 12 وفاة و904 إصابات كورونا و841 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 788,398
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