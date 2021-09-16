جمعية العفاف: موعد الزفاف الجماعي الرقمي مطلع الشهر المقبل

اعلنت جمعية العفاف الخيرية، إن حفل الزفاف الجماعي “الرقمي” سيتم تنظيمه في الثاني من شهر تشرين الاول المقبل، حيث يأتي ضمن أهداف الجمعية في مساعدة الشباب والشابات على الزواج.

وأشار رئيس الجمعية الحاج حمدي الطباع، في بيان اليوم الخميس، الى أن الأعراس الجماعية سُنة حسنة بدأتها الجمعية عام 1995، وهي وسيلة عملية لتقليل تكاليف الزواج وتعطي صورة مشرقة عن المجتمع الأردني في تكافله وتعاونه واهتمامه بمساعدة المحتاجين على الزواج.

واضاف ان هذا الحفل هو الثاني من نوعه هذا العام، حيث سبق للجمعية ان نظمت حفل زفاف جماعيا رقميا، في السابع من تموز الماضي، وان تنظيم هذا الحفل يأتي لإتاحة المجال للعرسان الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الحفل السابق من الاستفادة من خدمات الجمعية.

واوضح ان الجمعية نظمت 29 حفل زفاف جماعيا شارك فيها 1740 زوجًا من مختلف مناطق المملكة، مؤكدا ان الحفل سيبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي حرصًا من الجمعية على سلامة المشاركين من فيروس كورونا. من جانبه، قال مدير الجمعية مفيد سرحان، انه سيتم تنظيم دورة توعوية للعرسان والعرائس المشاركين في الحفل، وسيتم بث لقطات لزفاف العرسان والعرائس من أماكن سكنهم.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة