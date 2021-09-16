انجز "نصر الله" ما وعد .. قوافل الصهاريج المحملة بالوقود الإيراني تعبر سوريا اليوم الخميس وتدخل الى لبنان/ فيديو
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النيابة العامة تختتم بيِّناتها بقضية مستشفى السَّلط الحكومي
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