أجواء خريفية معتدلة ورطبة في أغلب المناطق ومائلة للبرودة ليلا

تكون درجات الحرارة اليوم الخميس، أقل من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء معتدلة ورطبة في أغلب مناطق المملكة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في أجزاء من شمال المملكة، فيما تكون الأجواء حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تميل الأجواء للبرودة قليلاً ليلًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، بينما تكون معتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر الأرصاد الجوية، من خطر تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الصباح الباكر، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في حال هطول الأمطار في شمال المملكة، ومن خطر تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وتكون الأجواء يوم غدٍ الجمعة، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ السبت ارتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأحد ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 27 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 13، وفي مرتفعات الشراة 24 – 10، وفي مناطق البادية 32 – 15، وفي مناطق السهول 28 – 16، وفي الاغوار الشمالية 34 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 26، وفي البحر الميت 36 – 23، وفي خليج العقبة 36 – 25 درجة مئوية.

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