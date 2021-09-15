لانها ادمنت التبعية والاحتماء بالاجنبي.. السعودية ترتجف خوفا من انسحاب المظلة الامريكية عنها

كسور في فك الزبيدي واضلاعه.. البطل محمود العارضة يعلن انه المسؤول عن التخطيط والتنفيذ لعملية الفرار من "جلبوع"
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