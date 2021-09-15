كسور في فك الزبيدي واضلاعه.. البطل محمود العارضة يعلن انه المسؤول عن التخطيط والتنفيذ لعملية الفرار من "جلبوع"
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جرينتش+2 02:42
اذعان.. إسرائيل تبدي استعدادها لتقبل اتفاق نووي جديد مع إيران، وتحاول حفظ ماء وجهها عبر التلويح بعمل عسكري
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