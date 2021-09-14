مصرع أحد شهود الادعاء في محاكمة نتنياهو.. من الفاعل؟

لقي حاييم غيرون، أحد شهود الادعاء في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، وزوجته إستي، مصرعهما بتحطم طائرة خفيفة في اليونان أمس الاثنين.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه تمت الموافقة على نشر أسماء الزوجين غرون، وهما الضحيتان الوحيدان للحادث، اليوم الثلاثاء.

وحسب تقارير إعلامية، فإن غيرون، الذي شغل سابقا منصب نائب مدير وزارة الاتصالات، كان قد أقلع مع زوجته في طائرة خفيفة من طراز “سينسنا 172” مساء أمس من حيفا إلى مقدونيا، قبل أن يتم العثور على حطام الطائرة بالقرب من جزيرة ساموس اليونانية.

وحسب الإعلام اليوناني، فإن سبب التحطم لا يزال مجهولا، ومع ذلك، تشير التقديرات الأولية إلى وجود صعوبات فنية قبل الحادث.

ونقلت وكالة “رويترز” عن السلطات اليونانية، دون تفاصيل، إن طائرة تحطمت في البحر بالقرب من جزيرة ساموس، مساء الإثنين، ما أسفر عن مصرع مسافرين اثنين كانا على متنها.

وأوضحت هيئة الطيران اليونانية أن الطائرة، أقلعت من إسرائيل إلى ساموس، واختفت عن الرادار فوق البحر.