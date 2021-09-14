فريد الأطرش يهاجم عباس العقاد ويصفه بانه “شرس الطباع”

عباس العقاد المعروف بانه جاد وصارم ، والمشور بانهواشتهر بأنه عدو المرأة؛ نشر في إحدى المجلات مقالا بعنوان “صور مسرحية” يتحدث فيه عن بعض الفنانين والمطربين والمطربات والفنانات.

مجلة “أخر ساعة” المصرية استغلت هذه المقالة وسألت عددا من الفنانين والفنانات عن رأيهم في العقاد، ونشرت آراءهم في عددها الصادر بتاريخ 3 يناير 1943.

الموسيقار فريد الأطرش، كان أحد من علقوا على ذلك، فقال إنه لم يصادف العقاد من قبل، بل تعرف عليه من خلال كتاب سارة، ثم وصفه من خلال تحليله الشخصي لكتاب سارة، أنه إنسان كبير الحجم وشديد القوة وشرس الطباع لا يعرف الهدوء.

الأطرش قال كذلك عن عباس العقاد: «انه لا يستطيع أن يكون وديعا حنونا ورقيقا، وهذا الوصف لم يكن من تحليله لكتاب سارة فقط، إنما لكونه عدو المرأة أيضا» !!

مجلة آخر ساعة لم تنشر فيما بعد رد العقاد على تعليقات الفنانين، ربما لانه لم يتنازل بالرد،

المعروف أن فريد الاطرش ولد في 21 أبريل 1917 ويُعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي لسوريا.

بدأ مشواره الفني بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان، حيث قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا، وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء منهم أحمد رامي، أحمد شفيق كامل، الأخطل الصغير، إسماعيل الحبروك، بديع خيري، بيرم التونسي، صالح جودت، فتحي قورة، كامل الشناوي، مأمون الشناوي، ومرسي جميل عزيز.

كما لحن لعدد كبير من الفنانين والفنانات العرب، منهم شقيقته أسمهان، شادية، فايزة أحمد، صباح، مها صبري، وديع الصافي، نور الهدى ومحرم فؤاد، وقد توفي الأطرش فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عاما، تاركاً الحاناً خالدة ما زالت تثرى الساحة الفنية في مصر والوطن العربي.