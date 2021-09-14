رخّص مركبتك وانت بداخلها.. خدمة متطورة تقدمها مديرية الترخيص

القيادة الروسية تتمسك، إلى جانب دمشق، بتحرير محافظة ادلب من مسلحي جبهة النصرة، واستكمال تحرير مناطق درعا
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