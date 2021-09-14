بوتين يرحب بالأسد في الكرملين، ويعلن ان مشكلة سوريا الأساسية هي الوجود غير الشرعي لقوات أجنبية على أراضيها
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جرينتش+2 10:45
بوتين يرحب بالأسد في الكرملين، ويعلن ان مشكلة سوريا الأساسية هي الوجود غير الشرعي لقوات أجنبية على أراضيها
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