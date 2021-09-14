بوتين يرحب بالأسد في الكرملين، ويعلن ان مشكلة سوريا الأساسية هي الوجود غير الشرعي لقوات أجنبية على أراضيها
أهم العناوين
جرينتش+2 03:53
بدء وصول لقاح الإنفلونزا الموسمية، وبحث تقديم الجرعة الثالثة ضد كورونا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني