بوتين يرحب بالأسد في الكرملين، ويعلن ان مشكلة سوريا الأساسية هي الوجود غير الشرعي لقوات أجنبية على أراضيها
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جرينتش+2 03:53
الإمارات تقدم معلومات عن 5.9 مليون شخص يقيمون فيها الى اسرائيل المشرفة امنياً على معرض إكسبو 2020 الدولي/ وثيقة
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