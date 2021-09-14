اعتقال شخصين خلال عملية سطو على بنك في طريق المطار

القت الأجهزة الأمنية وبوقت قياسي القبض على شخصين، أثناء تنفيذ عملية سلب مسلح لأحد البنوك في منطقة طريق المطار.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغا ورد اليوم الثلاثاء، حول دخول شخصين مسلحين لفرع أحد البنوك في منطقة طريق المطار، وطلبا مبالغ مالية من الموظفين تحت تهديد السلاح، حيث قام أحدهما بإطلاق عيارات نارية أصاب بها شريكه بالجريمة وأحد الموظفين بمنطقة اليد والخاصرة ولاذ بالفرار من المكان.

وأكد أنه فور ورود البلاغ تم التحرك للمكان وإغلاق المنطقة، وتعميم أوصاف الشخص الفار والمركبة التي كان يستقلها، ليتم خلال زمن قياسي القاء القبض عليه بعد ارتكابه لحادث تدهور وضُبط بحوزته السلاح الناري المستخدم.

وأضاف أنه جرى اسعاف الموظف المصاب، والشريك بالجريمة للمستشفى، وفُتح تحقيق في الحادثة.

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