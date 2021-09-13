وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 9 وفيات و1086 إصابة كورونا و867 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 785,702

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 9 وفيات و1086 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العد الإجمالي إلى 10557 وفاة و 808470 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 32ر3 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12211 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 60 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 88 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 507 حالات.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 11 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 6 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 23 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 7 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 12 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 867 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 785702 حالة، إلى جانب إجراء 32760 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9614068 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3587736 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3108041 شخصا.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة