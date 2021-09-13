طائرات العدو تغير على عدة أهداف في قطاع غزة فجر اليوم، والمقاومة ترد بإطلاق صاروخ على مستوطنات الغلاف/ فيديو
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جرينتش+2 01:09
قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني جنوبي بيت لحم وضربه وسحله، بعد اصابته بجراح بالغة/ فيديو
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