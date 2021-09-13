قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني جنوبي بيت لحم وضربه وسحله، بعد اصابته بجراح بالغة/ فيديو

أطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين النار على شاب، لدى تواجده قرب مفرق مستوطنة “عصيون” جنوب بيت لحم، بزعم محاولته تنفيذ عملــية طعن،

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها على الشاب محمد كمال محمود بلو ثوابتة ، من بلدة بيت فجار، ما أدى لإصابته بجراح بليغة، ثم قامت قوات الاحتلال بضربه وسحله باتجاه محطة الباصات بعد اطلاق النار عليه.

وتم نقل الشاب بسيارة اسعاف اسرائيلية من المكان بعد اعتداء المستوطنين عليه بالضرب، وهو على الأرض عقب إطلاق الرصاص عليه، بحسب شهود عيان في المكان.

كما يظهر في فيديو تداولته وسائل إعلام محلية، ترك قوات الاحتلال للشاب المصاب ينزف بعد إطلاق النار ومنع مُسعف فلسطيني من اسعافه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” نقلًا عن مصادر أمنية قولها إن الجنود الإسرائيليين “أطلقوا الرصاص على الشاب محمد كمال محمود ثوابته من بلدة بيت فجار (27 عاما) واصابوه بجروح بليغة”.

ويشهد مفترق عصيون أزمة مرورية خانقة، حيث هرعت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وسيارات الاسعاف نحو المكان.

الاحتلال يمنع الاقتراب من الشاب الذي أطلق عليه النار وأصابه بجراح خطيرة شمال #الخليل pic.twitter.com/OILiIefcTL — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 13, 2021