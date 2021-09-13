فوز الطالب حازم الكيالي ببطولة العالم في الفنون القتالية

فاز الطالب حازم الكيالي من جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا، ببطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة التي أقيمت في العاصمة التشيكية براغ.

وأشاد رئيس الجامعة الدكتور مشهور الرفاعي، بتفوق الطالب الكيالي، وتفانيه وقدرته الكبيرة على المواءمة بين الدراسة والرياضة.

واكد في بيان اليوم الاثنين، أن الجامعة لم توفر جهداً في سبيل تهيئة كل الظروف للطلبة، ليقدموا ما يضعهم في صدارة ميادين التنافس، ويمثلوا الأردن في أبهى صورة.

من جهته، بيّن عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور رامي سالم، أن فوز الطالب الكيالي كان متوقعاً نظراً لتفوقه وموهبته الكبيرة وجهوده المبذولة طيلة الفترة السابقة.

يذكر أن الكيالي، الذي يتخصص في إدارة الأعمال في كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال، سبق وان حصل على الميدالية البرونزية في ذات البطولة العام الماضي، وهو بطل المملكة والجامعات الأردنية في وزنه لرياضة الجيوجتسو.

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