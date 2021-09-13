انتقاماً للأسرى.. فتى فلسطيني يطعن اثنين من المستوطنين بالقدس قبل اصابته برصاص جيش الاحتلال/ فيديو

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن إصابة فتى فلسطيني بجراح خطيرة، بعد تنفيذه عملية طعن في المحطة المركزية بالقدس أدت لإصابة مستوطنين اثنين بجراح متوسطة.

وفي بيان صدر عنها، زعمت شرطة الاحتلال أنها اعتقلت شابين من مكان تنفيذ العملية للاشتباه في مساعدتهما المنفذ المصاب، وهو فتى يبلغ (17 عاما) من الخليل، نقل إلى مستشفى “شعاري تصيدق” بالقدس، ووصفت حالته بالخطيرة.

وأضافت، أن الفتى الفلسطيني طعن شابين يهوديين داخل أحد المحلات بشارع يافا عند مدخل المحطة المركزية وأصابهما بجروح متوسطة، نقلا على إثرها إلى مستشفى “شعاري تصيدق” للعلاج.

وذكرت، أن دورية لجنود ما يسمى حرس الحدود وصلت إلى المكان وأطلقت النار على الفتى الفلسطيني، مما أدى إلى إصابته، وتُرك في المكان حتى وصل خبير متفجرات لفحصه قبل أن ينقل إلى المستشفى.

وقالت، إن قائد شرطة الاحتلال في القدس دورون ترجمان، يجري تقييما للوضع في أعقاب عملية الطعن بالمدينة.

وبحسب التحقيقات الأولية للاحتلال، فإن منفذ العملية اشترى سكينا من محل تجاري قريب من مكان التنفيذ، وقد يكون هذا السبب وراء اجتيازه الإجراءات الأمنية والانتشار المكثف لشرطة الاحتلال.

وتأتي العملية في ظل تصاعد وتيرة عمليات المقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بعد تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع في 6 سبتمبر الجاري، وإعادة اعتقال أربعة منهم والتنكيل بهم وتعذيبهم.

وتتوقع مصادر أمنية إسرائيلية تصاعد عمليات المقاومة في الفترة القادمة، خاصة في ضوء الحديث عن إضراب جماعي للأسرى من المتوقع أن يبدأ خلال الأيام القادمة.

#شاهد| لحظة نقل المستوطنين المصابين بعملية الطعن بمحطة الحافلات المركزية في القدس المحتلة pic.twitter.com/H5JI1N5xtq — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 13, 2021