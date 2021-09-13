النادي الفيصلي يعين الحديد مديرا فنيا لفريق كرة القدم

قررت إدارة النادي الفيصلي تعيين محمود الحديد، مديرا فنيا لفريق كرة القدم، خلفا للمدير الفني السوري محمد عقيل الذي غادر الفريق.

واشار الحديد إلى مفاوضات جرت اليوم وانتهت بالاتفاق على تولي تدريب الفريق، خلفا لعقيل الذي قدم استقالته، عقب الخسارة امس امام شباب الاردن بدوري المحترفين.

وبين الحديد أن مهمته لن تكون سهلة في المرحلة المقبلة، وبالرغم من ذلك سيسعى جاهدا للارتقاء بمستوى الفريق بحثا عن العودة للمنافسة.

وكان رئيس نادي الفيصلي، الدكتور سالم أبو قاعود قد صرح أنه وبناءً على توصية الهيئة الاستشارية الرياضية، قررت الهيئة الإدارية المؤقتة حل الجهاز الفني والإداري للفريق الأول، بالإضافة لإنهاء عقود المحترفَين؛ هشام السيفي، وعبدالله سعودي.

كما قررت الهيئة الإدارية بناءً على توصية الهيئة الاستشارية الرياضية، تشكيل قيادة جديدة للفريق الأول تضم كلا من:

1. الكابتن محمود الحديد /مديراً فنياً

2. الكابتن عمار زريقي /مدرباً عاماً

3. الكابتن قيس معمر /مدرباً للياقة البدنية

4. الكابتن احمد ابو ناصوح /مدرباً لحراس المرمى

5. السيد ماهر طعمة / مديراً ادارياً للفريق الاول