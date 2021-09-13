الاول منذ لقاء مبارك ونتنياهو قبل 10 اعوام.. الرئيس المصري يلتقي اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ



التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ، اليوم الإثنين، برئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في زيارة هي الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ عشر سنوات،

وكانت الرقابة الإسرائيلية قد فرضت حظر النشر عن اللقاء ، لكن وسائل إعلام مصرية أكدت انعقاد اللقاء لاحقا اليوم، استنادا إلى بيان الرئاسة المصرية.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية أنه “يلتقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن “اللقاء المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ من المنتظر أن يتناول التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود اعادة احياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وتأتي محادثات السيسي وبينيت بعد يوم على تصريح وزير الخارجية الاسرائيلي، يائير لبيد، بأهمية الدور المصري في معرض طرحه خطة للتسوية في غزة وفق معادلة “تحسين الأوضاع في القطاع اقتصاديا مقابل أمن إسرائيل”.

وقال لبيد: “لن يحدث ذلك بدون دعم وانخراط شركائنا المصريّين، وبدون قدرتهم على التحدّث مع جميع الأطراف المعنيّين”.

وأشارت تقارير في وقت سابق، اليوم، أن طائرة تابعة لشركة “إل عال” الإسرائيلية قد اقلعت من مطار بن غوريون قرب تل أبيب وتوجهت إلى شرم الشيخ. وفي موازاة ذلك أقلعت طائرة تابعة للحكومة البحرينية من المنامة، وتوقفت في دبي، ثم توجهت إلى شرم الشيخ، من دون تفاصيل أخرى.

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع إنه “سيكون في مركز اللقاء جهدا مصريا لدفع استثمارات لدول المنطقة في قطاع غزة. وهناك اهتمام كبير في الموضوع من جانب رجال أعمال في دول المنطقة والمصريون لا يريدون ألا يلحقوا بالقطار” حسبما نقل عنه موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني.

ويعقد اللقاء في شرم الشيخ في وقت ارتفع فيه مستوى التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة، إثر غارات إسرائيلية وإطلاق قذائف صاروخية من القطاع، وفي تتوسط مصر بين الجانبين في موضوع إعادة الإعمار في القطاع.

ومن المتوقع ان يتركز الاجتماع بين بينيت والرئيس المصري حول القضية الفلسطينية، ومحاولات التوصل الى تهدئة في قطاع غزة وتجنب تصعيد جديد، وايضا بالرغبة المصرية بتقوية السلطة الفلسطينية في رام الله.

كما من المتوقع ان يناقش بينيت مع الرئيس المصري قضية الاسرى وجثامين الجنود الاسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة،

وقد انضم منسق الاسرى والمفقودين يارون بلوم الى حاشية بينيت، اضافة الى سفيرة اسرائيل في القاهرة اميرة اورون التي تشارك في الاجتماع

وعلى خلفية هذا الاجتماع، اعلنت وزارة المواصلات الاسرائيلية ان معبر طابا الحدودي بين اسرائيل ومصر سيستأنف نشاطه بصورة كاملة، وسيسمح بدخول 1200 شخص يوميا.

وقبل عشرة أيام، استقبل السيسي رئيس السلطة محمود عباس والملك عبد الله الثاني ، لبحث تطور الأوضاع في القدس.

ويرجع الاجتماع الأخير بين رئيس مصري ورئيس حكومة إسرائيلي إلى عام 2011، عندما التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، بالرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، في مدينة شرم الشيخ، قبل شهر تقريبا من الإطاحة بالأخير.