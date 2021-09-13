وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 9 وفيات و1086 إصابة كورونا و867 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 785,702
أهم العناوين
جرينتش+2 06:47
الاول منذ لقاء مبارك ونتنياهو قبل 10 اعوام.. الرئيس المصري يلتقي اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني