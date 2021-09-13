اعتقال مُتهجم على فرع بنك بمنطقة الياسمين في عمان

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، القبض على شخص تهجم على فرع احد البنوك في منطقة الياسمين بالعاصمة عمان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان، اليوم، إن احد الأشخاص قام، مساء اليوم، بالتهجم على فرع احد البنوك في منطقة الياسمين إثر خلاف بخصوص معاملة بنكية، حيث قام بتكسير زجاج مدخل البنك.

وأضاف أنه جرى التحرك على الفور للمكان وضبط الشخص واصطحابه إلى المركز الأمني والتحقيق جارٍ معه.

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