تبرئ حكومة السعودية لكنها تتهم "جمعيات خيرية" مُقرّبة منها.. FBI يرفع السرية عن وثيقة من تحقيقه بهجمات سبتمبر
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جرينتش+2 11:12
وفاتان بحادثي دهس وتدهور في مرج الحمام وطريق المطار
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