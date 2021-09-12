وفاتان بحادثي دهس وتدهور في مرج الحمام وطريق المطار

توفي فتى اثر حادث دهس في منطقة مرج الحمام ، وفقا لإدارة السير.

فقد بينت إدارة السير في تقريرها اليومي عبر إذاعة الامن العام ان توفي فتى يبلغ من العمر 17 عاما، اثر حادث سير دهس في منطقة مرج الحمام ، وشرعت الأجهزة المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة.

كما توفي شخص اثر حادث تدهور على طريق المطار، حبث اوضحت إدارة السير في تقريرها اليومي عبر إذاعة الامن العام، ان السائق فقد السيطرة على مركبته ، ما أدى إلى وقوع الحادث ووفاته.

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