تبرئ حكومة السعودية لكنها تتهم "جمعيات خيرية" مُقرّبة منها.. FBI يرفع السرية عن وثيقة من تحقيقه بهجمات سبتمبر
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جرينتش+2 11:11
وزير النفط السوري: اصلحنا خط الغاز العربي في سورية واصبح جاهزاً لنقل الغاز المصري إلى لبنان
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