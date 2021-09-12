وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 6 وفيات و883 إصابة كورونا و1098 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 784,613
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عقوبة لص كرَّر جناية السَّرقة باريد.. رفعها من 3 إلى 5 سنوات
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