ضبط أحداث يلعبون القمار بعد الانتهاء من عمليات التسول

ضبطت كوادر مكافحة التسول عددا من الأحداث يمارسون لعبة القمار في أحد أزقة محافظة العاصمة، بعد الانتهاء من عمليات التسول وجمع مبالغ مالية.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية، في بيان صحفي اليوم الأحد، إنه ولدى التحقق والتدقيق من الأوضاع الأسرية للأحداث، تبين أن ذوي المتسولين من المقتدرين، ويتقاضون رواتب مالية تتراوح بين 300 و600 دينار شهري من الضمان الاجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى أن ضبط الأحداث جرى وفق القانون، وتسليمهم لإجراء المقتضى القانوني، وعرضهم على قاضي الأحداث المختص.

وأكدت الوزارة ضرورة عدم التعاطف مع ممتهني التسول، وأن المواطن شريك مع الجهات المعنية بمحاربة هذه الظاهرة، إذ أن التسول يعد وسيل

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