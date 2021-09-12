وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 6 وفيات و883 إصابة كورونا و1098 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 784,613
أهم العناوين
جرينتش+2 07:37
دق علينا الحزن الباب.. بليغ حمدي يرثي جمال عبد الناصر
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني