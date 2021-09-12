تبرئ حكومة السعودية لكنها تتهم "جمعيات خيرية" مُقرّبة منها.. FBI يرفع السرية عن وثيقة من تحقيقه بهجمات سبتمبر
أهم العناوين
جرينتش+2 11:11
تحرر أسرى سجن جلبوع.. السيناريوهات والدلالات
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني