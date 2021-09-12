انفجار عبوة ناسفة برام الله وإطلاق نار على قوة للاحتلال في جنين/ فيديو

أفادت مصادر محلية عن انفجار عبوة ناسفة على شارع استيطاني قرب بلدة المغير شمال شرق رام الله، لافتة إلى أن ذلك أعقبه انتشار كثيف لقوات الاحتلال في المكان.

وفي قرية العرقة الواقعة غرب جنين، تعرضت قوة من جيش الاحتلال لإطلاق نار من قبل مقاومين فلسطينيين، وذلك خلال عمليات البحث عن الأسيرين اللذين انتزعا حريتهما عبر نفق جلبوع مناضل نفيعات وأيهم كممجي،

وفق ما أفاد شهود عيان لـ”شبكة قدس”. وما ذكر موقع 0404 العبري اليوم الأحد، فأنه تم خلال اليومين الماضيين تسجيل أكثر من 40 عملية مقاومة شملت محاولات طعن ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة وإطلاق نار.

وبحسب الموقع المقرب من جيش الاحتلال فإن هناك زيادة في معدل عمليات المقاومة في الضفة الغربية على إثر تمكن ستة أسرى من التحرر من سجن جلبوع في 6 سبتمبر الجاري.

ووفق معطيات المؤسسة الأمنية التابعة للاحتلال،فقد وقعت في الأيام الأخيرة زيادة كبيرة في عمليات الرشق بالحجارة وإطلاق النار وإلقاء الزجاجات الحارقة وحتى الصواريخ في الضفة الغربية وقطاع غزة.

#فيديو|مقــ ـاومون يطلقون النار صوب قوة راجلة من جيش الاحتـ ـلال في قرية العرقة غرب جنين قبل قليل pic.twitter.com/lQD97TkzuF — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 12, 2021