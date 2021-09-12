تبرئ حكومة السعودية لكنها تتهم "جمعيات خيرية" مُقرّبة منها.. FBI يرفع السرية عن وثيقة من تحقيقه بهجمات سبتمبر
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جرينتش+2 11:11
الناصرة تناصر “ابطال الحرية”، وقوات العدو تواصل البحث عن الطليقين انفيعات وكممجي في جنين ويوكنعام/ فيديو
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