تبرئ حكومة السعودية لكنها تتهم "جمعيات خيرية" مُقرّبة منها.. FBI يرفع السرية عن وثيقة من تحقيقه بهجمات سبتمبر
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اجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق نهاراً ومائلة للبرودة ليلًا
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