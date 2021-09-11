بمنتهى الالم.. تعلن “المجد” تعليق صدورها اليوم السبت لانها لا تطيق نشر ومتابعة اخبار اعادة اعتقال “ابطــــال الحريــــة”

بمنتهى الاسف والالم تعلن “المجد” تعليق صدورها اليوم السبت، لانها لا تطيق نشر ومتابعة اخبار اعادة اعتقال ابطال الحرية، بعدما تنفسوا الصعداء، وتأملوا ان يهبّ الشعب الفلسطيني بكليته – وحتى العربي – لحمايتهم والدفاع عنهم والتغطية عليهم.. ولكن

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