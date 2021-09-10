وزارة التعليم العالي: السبت آخر موعد للتقدم إلى المنح الخارجية

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، أن تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2021/2022 ينتهي في تمام الساعة 12 من مساء السبت.

وينافس الطلبة على 110 منح في 5 دول في تخصصات الطب.

ويشترط للاستفادة من المنحة يكون الطلبة “حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات لأول مرة في الدورتين الصيفية (العامة) للعام 2021 والتكميلية للعام 2020 في الفرع العلمي والفرع العلمي / الحقل الطبي، أو ما يعادلها (شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية) من داخل المملكة أو من خارجها للعام الدراسي 2021 فقط”.

والمنح المقدمة يبلغ عددها 110 منح “موزعة على 85 منحة في تخصص الطب البشري و20 منحة في تخصص طب الأسنان و5 منح في تخصص الطب البيطري”.