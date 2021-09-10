تضامنا مع الاسرى المتحررين.. مسيرات حاشدة ووقفات في عدة مناطق بالضفة والقدس وقطاع غزة في "جمعة الحرية"
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جرينتش+2 05:34
هكذا أصبحت السويس وصمة عار لبريطانيا ولحظة فارقة في تاريخها الإمبراطوري الذي اجتثه عبد الناصر
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