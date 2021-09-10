سلطة عباس توافق على خدمة إسرائيل في البحث عن الاسرى المتحررين من سجن جلبوع، والاردن يعلن انهم لم يدخلوا اراضيه
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جرينتش+2 11:57
عالم يحكمه الجهل والتجهيل !!
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