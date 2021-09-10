سلطة عباس توافق على خدمة إسرائيل في البحث عن الاسرى المتحررين من سجن جلبوع، والاردن يعلن انهم لم يدخلوا اراضيه
أهم العناوين
جرينتش+2 11:57
بعد هزيمتهم في مصر وتونس والسودان.. سقوط “اخوان” المغرب الانتخابي يؤشر افول الظاهرة الاسلاموية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني