تضامنا مع الاسرى المتحررين.. مسيرات حاشدة ووقفات في عدة مناطق بالضفة والقدس وقطاع غزة في "جمعة الحرية"
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ذكرى وفاة رياض السنباطي فيلسوف الالحان ومبدع روائع ام كلثوم
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