استشهاد طبيب فلسطيني برصاص الاحتلال بالقدس اليوم الجمعة بدعوى تنفيذه عملية طعن شرطي صهيوني/ فيديو

استشهد مواطن فلسطيني اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب الطبيب المقدسي حازم الجولاني “50 عامًا” قرب باب المجلس (أحد أبواب المسجد الأقصى)، بدعوى تنفيذه عملية طعن، وأجبروا المواطنين على مغادرة المكان، وسط حالة من الاستنفار.

والجولاني هو طبيب علاج طبيعي ومدير كلية ريان للطب المكمّل في القدس.

وقالت القناة “12” العبرية أن شرطيا إسرائيليا أصيب بجراح طفيفة في العملية، فيما أصيب فلسطيني بجراح خطيرة برصاص في الجزء العلوي من جسده، استشهد على إثره في مستشفى “عين كارم”.

وقد أعلنت هيئة الأسرى أن الشهيد هو الدكتور حازم الجولاني، من سكان شرقي القدس المحتلة، وعقب الإعلان عن استشهاد الدكتور جولاني، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلته في بلدة شعفاط بالقدس المحتلة،

فقد قالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الدكتور بقوة كبيرة، واعتدت على عائلته بالضرب، واعتقلت اشقاءه حازم، رائد ومعتصم الجولاني، وولديه سري ومحمد، واقتادتهم للتحقيق.

وبعدها أغلقت قوات الاحتلال أبواب المجلس الأقصى ورفعت حالة الاستنفار وسط عناصرها، ومنعت الفلسطينيين من التجول في المكان. كما اعتقلت شابا من منطقة باب العامود، والمرابطة المقدسية عائدة الصيداوي أثناء تواجدها في القدس القديمة.

#شاهد | قوات الاحتلال تعتقل شقيقي الشهــ ــيد المقدسي الطبيب حازم جولاني وولديه عقب اقتحام منزله في بلدة شعفاط بالقدس. pic.twitter.com/2lrg8oyGDk — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 10, 2021