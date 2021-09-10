تضامنا مع الاسرى المتحررين.. مسيرات حاشدة ووقفات في عدة مناطق بالضفة والقدس وقطاع غزة في "جمعة الحرية"
أهم العناوين
جرينتش+2 05:34
اخيراً وبعد عام من الفراغ القاتل.. ميقاتي ينجح في تشكيل حكومة لبنانية جديدة، وزير اعلاهما جورج قرداحي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني