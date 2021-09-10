اخيراً وبعد عام من الفراغ القاتل.. ميقاتي ينجح في تشكيل حكومة لبنانية جديدة، وزير اعلاهما جورج قرداحي

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، تشكيل حكومة جديدة في لبنان، برئاسة نجيب ميقاتي، بعد عام من فراغ نتج عن انقسامات سياسية حادة، ساهمت في تعميق أزمة اقتصادية غير مسبوقة يتخبط فيها لبنان منذ عامين.

وأوردت الرئاسة، على حسابها، على موقع تويتر، أن الرئيس ميشال عون وميقاتي “وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري”.

قال بري من قصر بعبدا: “حي على خير العمل”، في إشارة إلى أن العمل سيبدأ بعد تشكيل الحكومة.

بدوره، قال ميقاتي: “الوضع صعب ولكنه ليس مستحيلا إذا تعاونا معا”، معلنا “أننا سنتصل بكل الهيئات الدولية لتأمين أبسط أمور الحياة وسندق أبواب العالم العربي لوقف الإنهيار وإعادة لبنان إلى مكانته”.

وأضاف: “نحن بحاجة لوصل ما انقطع، لبنان ينتمي إلى هذا العالم العربي وهو فخور بذلك”، مشددا على ان “هذه الحكومة لكل الوطن وليس لفئة دون أخرى”.

وتوجه ميقاتي إلى “من يرغب بالتعطيل” قائلا: “اللي بدو يعطل الله معو، يطلع برا. الوقت الآن للعمل وليس للجدل السياسي”، مضيفا: “في هذه المرحلة يجب أن يكون لدينا ورشة عمل للنهضة، والحكومة ستضع خطة إنقاذية بأسرع وقت ممكن”.

وتعهد بـ”إجراء استحقاق ​الانتخابات النيابية​ بموعدها في 8 مايو المقبل، بالإضافة إلى الانتخابات البلدية والإختيارية”، معربا عن أمله بأن “ننهض بهذه الحكومة وأن نوقف على الاقل الانهيار الحاصل وإعادة لبنان الى عزه وازدهاره.. الناس شبعوا من الكلام ومن الوعود”.

ويأتي التشكيل بعد أكثر من عام على استقالة حكومة حسان دياب، بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 أغسطس 2020 وخلافات على تقاسم المقاعد الوزارية بين القوى الرئيسية.

وقد أعلن القاضي محمود مكية، مدير عام الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، اعتبار حكومة حسان دياب مستقيلة، معلنا أسماء التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي.

وعلى الرغم من أن معظم الوزراء لا ينتمون إلى أي تيار سياسي علنا، لكن تمت تسميتهم من أحزاب وقادة سياسيين بارزين، مما يجعلهم محسوبين على هؤلاء، وفق تقارير إعلامية.

وسيعقد أول لقاء للحكومة الجديدة عند الساعة الحادية عشرة من صباح الاثنين المقبل،

ومن ابرز الوزراء الجدد مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض الذي عرف بنجاحه في التعامل مع أزمة كورونا، وقد عين وزيرا للصحة، وجورج القرداحي الإعلامي المعروف الذي عين وزيرا للإعلام، والباحث المعروف ناصر ياسين.

وفيما يلي كامل التشكيلة الوزارية..

محمد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء

سعادة الشامي نائبا لرئيس مجلس الوزراء

بسام مولوي وزيرا للداخلية والبلديات

يوسف خليل وزيرا للمالية

عبدالله أبو حبيب وزيرا للخارجية والمغتربين

وليد فياض وزيرا للطاقة والمياه

جوني قرم وزيرا للاتصالات

عباس حلبي وزيرا للتربية والتعليم العالي

هنري خوري وزيرا للعدل

موريس سليم وزيرا للدفاع الوطني

علي حمية وزيرا للأشعال العامة والنقل

فراس الأبيض وزيرا للصحة العامة

هيكتور حجار وزير دولة للشؤون الاجتماعية

ناصر ياسين وزيرا للبيئة

مصطفى بيرم وزيرا للعمل

أمين سلام وزيرا للاقتصاد والتجارة

وليد نصار وزيرا للسياحة

عباس الحاج حسن وزيرا للزراعة

محمد مرتضى وزيرا للثقافة

جورج دباكيان وزيرا للصناعة

نجلا رياشي وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية

جورج قرداحي وزيرا للإعلام

عصام شرف الدين وزيرا للمهجرين

جورج كلاس وزيرا للشباب والرياضة