اجواء خريفية مبكرة.. كتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة تسود المملكة

تتأثر المملكة اليوم الجمعة، بكتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة الحرارة ورطبة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في حالة هطول المطر.

ويطرأ السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة بحيث تسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 2-3 درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة ورطبة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتكون الأجواء الأحد، معتدلة الحرارة ورطبة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 14، وفي مرتفعات الشراة 26 – 12، وفي مناطق البادية 34 – 17، وفي مناطق السهول 29 – 19، وفي الأغوار الشمالية 36 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 24، وفي البحر الميت 37 – 24، وفي خليج العقبة 38 – 25 درجة مئوية.