سلطة عباس توافق على خدمة إسرائيل في البحث عن الاسرى المتحررين من سجن جلبوع، والاردن يعلن انهم لم يدخلوا اراضيه
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اجواء خريفية مبكرة.. كتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة تسود المملكة
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