عقاباً له على التطبيع.. الشعب المغربي الاصيل يوقع هزيمة مريرة بحزب العدالة والتنمية الإخواني في الانتخابات البرلمانية
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جرينتش+2 05:53
وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 17 وفاة و888 إصابة كورونا و787 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 782,664
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