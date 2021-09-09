قبول 47641 طالبا وطالبة في الجامعات الرسمية للعام الحالي

أقر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي (التنافسي) في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2021/ 2022 موزعة على (554) تخصصا تم تضمينها في طلب القبول الموحد.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن تحديد هذه الأعداد تم بناءً على عدة معايير من أهمها العدد الذي تم اقتراحه من قبل كل جامعة، والعدد الذي تم التنسيب به من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي أخذت بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية ومعايير الاعتماد الخاص لكل تخصص إضافةً إلى أعداد الطلبة الذين تخرجوا من كل جامعة نهاية الفصل الدراسي الصيفي، مع الأخذ بعين الاعتبار تخفيض العدد المقرر للقبول في العديد من التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة تتفاوت بين (25 بالمئة ) إلى (30 بالمئة).

وبلغ العدد الذي أقره مجلس التعليم العالي للقبول هذا العام (47641) طالباً وطالبة، وهو عدد أكبر من العدد الذي تم ترشيحه للقبول في العام الجامعي الماضي 2020/ 2021 حيث بلغ العدد الذي أقره مجلس التعليم العالي للقبول للعام الماضي قرابة (42513) طالباً وطالبة، وتعود هذه الزيادة في أعداد الطلبة المرشحين للقبول هذا العام إلى رفع الطاقات الاستيعابية العامة في ثلاث جامعات رسمية هي الجامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة آل البيت لاستيعاب الأعداد الزائدة من الطلبة هذا العام، إضافة إلى الأعداد التي سيتم ترشيحها للقبول في (20) تخصصا جديدا وافق مجلس التعليم العالي على استحداثها بداية العام الجامعي 2021 / 2022، وأخيراً نتيجة لزيادة أعداد المتقدمين.

من جهة أخرى واستناداً إلى قرار مجلس التعليم العالي السابق في جلسته رقم (4) المنعقدة بتاريخ 27 / 4 /2021، والذي نص على زيادة النسبة المخصصة لطلبة السنوات السابقة بناءً على نسبة طلبة رفع المعدل المتقدمين بطلبات للقبول الموحد إلى إجمالي عدد المتقدمين، فقد قرر مجلس التعليم العالي أيضاَ الموافقة على زيادة النسبة المخصصة لطلبة السنوات السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل من (5 بالمئة) إلى (10 بالمئة)، وذلك لهذا العام فقط على أن يتم إعادة تثبيت هذه النسبة بواقع (5 بالمئة) في الأعوام القادمة كما كانت سابقاً علماً بأن هناك (10120) طالباً وطالبة من طلبة السنوات السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل هم طلبة على مقاعد الدراسة حالياً في الجامعات الأردنية الرسمية منهم (1175) طالباً وطالبة يدرسون في تخصصي الطب وطب الأسنان.