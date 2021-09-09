سلطان علان نقيبا لتجار الألبسة والأقمشة

فاز سلطان علان بمنصب نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية بالانتخابات التي جرت مساء أمس الأربعاء، في مقر غرفة تجارة الأردن، بمشاركة 815 من أصل 922 تاجرا يحق لهم التصويت.

وحصل علان الذي ترأس كتلة “النقابة للجميع”، والعضو كذلك بمجلس أدارة غرفة تجارة عمان، على 440 صوتا، مقابل 333 صوتا لمنافسة منير ديه الذي ترأس كتلة “نبض التاجر”.

وقد فاز بعضوية مقاعد الهيئة الادارية للنقابة، شاهر حمدان ومحمد الحلو ونزير النتشة وهشام الكحلوت وفارس ضراغمة ويوسف زغلول ومحمود الباش ويوسف عتمه ومحمد ابو ذان ووسام السعيد وفراس الحمصي وامجد صلاح.

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