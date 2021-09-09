انخفاض على درجات الحرارة الجمعة وزخات متفرقة شمال المملكة السبت

تكون درجات الحرارة اليوم الخميس، والليلة القادمة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتستمر الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً

ويطرأ الجمعة، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في باقي المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

ويطرأ السبت انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أقصى شمال المملكة خلال ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتبقى الأجواء الأحد، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 17، وفي مرتفعات الشراة 28 – 15، وفي مناطق البادية 36 – 20، وفي مناطق السهول 33 – 19، وفي الاغوار الشمالية 38 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 28، وفي البحر الميت 38 – 25، وفي خليج العقبة 39 – 26 درجة مئوية.