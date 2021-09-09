انتصار كبير للسلطة الرابعة.. نقابة الصحفيين ترحب باستمرارية العمل بانظمة الاعلام النافذة، وتراجع الحكومة عن نغليظها

رحبت نقابة الصحفيين باستجابة الحكومة لمطالب النقابة باستمرار العمل بأنظمة الإعلام النافذة وعدم تعديلها.

وأعرب القائم بأعمال نقيب الصحفيين الزميل ينال البرماوي، في بيان امس الأربعاء، عن تقدير النقابة لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين ومدير هيئة الإعلام طارق أبو الراغب للتجاوب مع مطالب النقابة حيال الأنظمة المعدلة للإعلام بعد حوار استمر لأكثر من أسبوعين.

وكان الوزير دودين أعلن في وقت سابق من مساء اليوم استمرار العمل بأنظمة الإعلام الحالية وعدم تعديلها.

وأشار البرماوي الى أن رئيس الوزراء كان يتابع اولا بأول مجريات الحوار، لافتا الى أنه التقى خلال أقل من أسبوع بالوزير دودين أربع مرات، كان آخرها مساء اليوم، وسبق ذلك لقاء مجلس النقابة بمدير الهيئة ومتابعات حثيثة مكثفة قام بها المجلس بهذا الشأن.

ولفت البيان الى أن الزميل البرماوي كان قد سلم وزير الدولة لشؤون الاعلام مذكرة باسم النقابة تتضمن البنود المعترض عليها والواردة في تلك الأنظمة، وتمت مناقشتها وبحث الآليات اللازمة لدعم المؤسسات الصحفية والإعلامية وسبل الارتقاء بالأداء الإعلامي بشكل عام، فضلا عن التباحث بشأن تلك الأنظمة واعتراضات النقابة.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام، المهندس صخر دودين قد اعلن، في تصريح صحفي، امس الاربعاء : إن كل ما قمنا به بخصوص مسودة أنظمة هيئة الإعلام، هو استدراج للأراء والمقترحات بخصوصها ، وقد قررنا التوقف عند هذا الحد ، والاستمرار بالعمل بالأنظمة القائمة والمعمول بها لدى الهيئة.

وأكد أنه تم التحاور مع نقابة الصحفيين من خلال القائم بأعمال النقيب ينال البرماوي وعقد عدة اجتماعات لهذه الغاية حيث قدمت النقابة ملاحظات واعتراضات على بعض البنود التي كانت مقترحة للتعديل .

وشدد دودين على اهمية الالتزام بالتشاركية والحوار مع نقابة الصحفيين حيال كل ما يهم الجسم الصحفي، بما في ذلك الجانب التشريعي.