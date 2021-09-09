عقاباً له على التطبيع.. الشعب المغربي الاصيل يوقع هزيمة مريرة بحزب العدالة والتنمية الإخواني في الانتخابات البرلمانية
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جرينتش+2 01:15
انتصار كبير للسلطة الرابعة.. نقابة الصحفيين ترحب باستمرارية العمل بانظمة الاعلام النافذة، وتراجع الحكومة عن نغليظها
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